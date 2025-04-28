Росіяни вдарили по селищу на Донеччині: загинуло подружжя та їхній сусід

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Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 04:00 вдарили по приватному сектору Новоекономічного. У селищі пошкоджені домоволодіння.

"В результаті обстрілу загинуло подружжя віком 76 та 78 років. Також травми, несумісні з життям, дістав 47-річний місцевий житель. Під час атаки окупантів цивільні перебували у своїх домівках", — йдеться у повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці проводять досудове розслідування. Фахівці встановлюють тип озброєння, яким РФ атакувала мирних жителів.

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили ФАБами по приватному сектору Костянтинівки на Донеччині. Внаслідок ворожого авіаудару три людини загинули, ще четверо –постраждали.