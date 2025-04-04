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Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя, передает RegioNews.

"В оккупированном городе зафиксирован случай заражения около 700 кур... Вирус обнаружили у кур, содержащихся в частном секторе города, сообщают местные СМИ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к птичьему гриппу восприимчивы не только птицы, этот вирус может поражать свиней, кошек, собак и людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам.