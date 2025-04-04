В Мариуполе зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Во временно захваченном россиянами Мариуполе обнаружили вспышку птичьего гриппа
Об этом сообщил городской совет украинского Мариуполя, передает RegioNews.
"В оккупированном городе зафиксирован случай заражения около 700 кур... Вирус обнаружили у кур, содержащихся в частном секторе города, сообщают местные СМИ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что к птичьему гриппу восприимчивы не только птицы, этот вирус может поражать свиней, кошек, собак и людей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам.
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
В Запорожье будут судить поклонницу Путина
04 апреля 2025, 09:45В оккупированном Луганске россияне тестируют на детях вакцину неизвестного происхождения, – ЦНС
04 апреля 2025, 09:28Ночью ПВО сбила более 40 российских "шахедов" и БпЛА-обманок
04 апреля 2025, 09:20В Днепре взорвался автомобиль: ранены чиновник и его жена
04 апреля 2025, 09:00Взрывы в Житомирской области: в ОВА сообщили, что происходит
04 апреля 2025, 08:50РФ более 300 раз обстреляла города и села на Запорожье: 2 раненых
04 апреля 2025, 08:35Масштабные разрушения и пострадавшие: спасатели показали последствия атаки на Днепр
04 апреля 2025, 08:10В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 3 гражданских
04 апреля 2025, 07:58Удар по Харькову: количество погибших возросло до 4, ранены 35 человек
04 апреля 2025, 07:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях