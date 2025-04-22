Украинские пограничники показали, как бьют по оккупантам в Донецкой области

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На Бахмутском направлении пограничники Луганского и Белгород-Днестровского отрядов уничтожают россиян с помощью минометов 120 калибра и реактивной системы залпового огня Rak-SA-12.

"Главная задача артиллеристов – прикрывать подразделения на переднем крае и уничтожать живую силу и технику противника, пытающегося прорвать оборону", - говорится в сообщении.

Как это происходит – смотрите видео.

Напомним, украинские бойцы уничтожили в Донецкой области наземный вражеский беспилотник.