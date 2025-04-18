В Донецкой области капелланы освятили 7000 пасок для военных
На Покровском направлении военные капелланы освятили 7000 пасхальных куличей, которые передали украинским защитникам
Об этом в Телеграмме сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", передает RegioNews.
"Сегодня на Покровском направлении военные капелланы освятили более 7000 пасхальных куличей, которые доставлены к защитникам в боевые подразделения, а также и на передовые позиции с помощью БПЛА", - говорится в сообщении.
Праздничные кондитерские изделия в Службу военного капелланства ОВСУ "Хортица" были переданы неравнодушными благотворителями.
Напомним, украинские пограничники сорвали штурм россиян в Донецкой области, уничтожив МТ-ЛБ и бронемашину.
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