В Донецкой области капелланы освятили 7000 пасок для военных

фото: Телеграмм/ОСУВ "Хортица"

Об этом в Телеграмме сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", передает RegioNews.

"Сегодня на Покровском направлении военные капелланы освятили более 7000 пасхальных куличей, которые доставлены к защитникам в боевые подразделения, а также и на передовые позиции с помощью БПЛА", - говорится в сообщении.

Праздничные кондитерские изделия в Службу военного капелланства ОВСУ "Хортица" были переданы неравнодушными благотворителями.

Напомним, украинские пограничники сорвали штурм россиян в Донецкой области, уничтожив МТ-ЛБ и бронемашину.