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17 апреля 2025, 23:39

Пасхальная новинка: Нацбанк представил монету-писанку

17 апреля 2025, 23:39
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Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Пасха радость. Писанка", которая имеет форму традиционной украинской писанки

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что памятная монета "Пасха радость. Писанка" изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г.

Монета украшена эмалью и локальной позолотой. Ее номинал – 10 гривен.

Тираж монеты – до 15 000 штук.

На реверсе монеты изображена традиционная писанка Одесской области, известная как "Сорокопуть" или "Казачьи левады". Писанка украшена сложными орнаментами, каждый из которых имеет глубокий смысл.

На аверсе монеты в центре композиции размещено стилизованное дерево жизни в форме дуба, усеянное 12 писанками с изображениями древних символов наших предков.

Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

Напомним, в конце марта Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету "Национальная гвардия Украины" номиналом 10 гривен.

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