скриншот с видео

Соответствующее видео обнародовали Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что когда Бахмут был важным железнодорожным узлом и центром солевой промышленности, где проживали 84 тысячи украинцев. Именно в Бахмуте, еще до провозглашения Независимости Украины, 24 июля 1990 года, над зданием городского совета был поднят первый сине-желтый флаг в Донецкой области.

"Сегодня улицы города покрыты руинами, которые принесла российская оккупационная армия. Оборона Бахмута длилась почти 10 месяцев - с августа 2022 по май 2023 года, став одним из самых ожесточенных сражений российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

В битве за Бахмут войска РФ понесли огромные потери – около 100 000 убитых и раненых, более 80% из которых составляли отряды ЧВК "Вагнер".

Силы беспилотных систем продолжают охотиться на оккупантов в сердце разрушенного Бахмута.

Напомним, на днях бойцы 100-й ОМБр сняли, как в апреле 2025 года выглядит разрушенный оккупантами Торецк Донецкой области. Когда-то цветущий город шахтеров россияне превратили в "город-призрак".