Битва за Бахмут: ВСУ показали разрушенный россиянами город
Пилоты 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ сняли разрушенный российской армией украинский город Бахмут Донецкой области
Соответствующее видео обнародовали Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что когда Бахмут был важным железнодорожным узлом и центром солевой промышленности, где проживали 84 тысячи украинцев. Именно в Бахмуте, еще до провозглашения Независимости Украины, 24 июля 1990 года, над зданием городского совета был поднят первый сине-желтый флаг в Донецкой области.
"Сегодня улицы города покрыты руинами, которые принесла российская оккупационная армия. Оборона Бахмута длилась почти 10 месяцев - с августа 2022 по май 2023 года, став одним из самых ожесточенных сражений российско-украинской войны", - говорится в сообщении.
В битве за Бахмут войска РФ понесли огромные потери – около 100 000 убитых и раненых, более 80% из которых составляли отряды ЧВК "Вагнер".
Силы беспилотных систем продолжают охотиться на оккупантов в сердце разрушенного Бахмута.
Напомним, на днях бойцы 100-й ОМБр сняли, как в апреле 2025 года выглядит разрушенный оккупантами Торецк Донецкой области. Когда-то цветущий город шахтеров россияне превратили в "город-призрак".