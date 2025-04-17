Оккупанты на ВОТ начали волну принудительной замены документов на российские, – ЦНС

фото: ЦНС

На временно захваченных территориях оккупанты начали проводить новую волну принудительной замены всех автомобильных документов на российские. Это очередной этап принудительной паспортизации

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"На ВОТ Украины очередная волна принудительной замены документов. Москва снова навязывает свои порядки на временно оккупированных территориях. До 1 января 2026 года все жители, в частности Донетчины, должны заменить свои украинские или даже "днровские" водительские удостоверения на российские. То же – с техпаспортами и номерными знаками", – говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления подчеркнули, что это не "административная процедура", а очередной этап принудительной паспортизации. Полиция РФ уже развернула "разъяснение" и давит на людей, чтобы те шли в оккупационные структуры.

"Кремль уничтожает украинское присутствие – документ за документом, номер за номером. Центр национального сопротивления призывает фиксировать случаи принуждения, шантажа или давления и посылать их через анонимный чат-бот. А всех, кто готов бороться – приглашаем в Движение сопротивления. Только вместе уничтожим все, что несет враг!", – подчеркнули в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины началась новая волна рейдов для мобилизации местных жителей.