Под Купянском Силы обороны уничтожили пехоту и пункт управления БпЛА россиян
На Купянском направлении операторы подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" эффективно уничтожают российскую пехоту и позиции оккупантов
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В течение недели поражен блокпост оккупантов и пункт управления вражескими беспилотниками. Также ранены девять и ликвидированы одиннадцать захватчиков, уничтожен один квадроцикл, который использовался для маневрирования техники и личного состава", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы "Феникса" показали, как уничтожают логистику россиян в Харьковской области.
Пограничники показали, как уничтожают технику россиян в Харьковской областиВсе новости »
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