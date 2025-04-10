В Сумской области пограничники уничтожили российские беспилотники
За прошедшие сутки на Сумщине во время вражеских воздушных атак пограничники уничтожили беспилотник типа "Шахед", а также FPV-дроны
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В результате профессиональной работы пограничников баражирующий боеприпас был успешно уничтожен", – говорится в сообщении.
Кроме этого, защитникам границы удалось ликвидировать еще и 5 FPV-дронов, три из которых на оптоволокне.
Напомним, в ночь на 10 апреля Россия атаковала Украину 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 85 вражеских дронов, еще 49 – локационно потеряны.
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