"Сапсан" б’є без промаху: на Донеччині росіяни втратили піхоту та техніку
На Донецькому напрямку бійці прикордонної комендатури швидкого реагування "Сапсан" спалили ворожу техніку та ліквідували піхотинців
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Воїни 25-го прикордонного загону влаштували окупантам непростий "квест" із фатальним фіналом.
"Як результат: знищено живу силу та техніку противника", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями на Донеччині бригада "Помста" знищила дві російські БМП і танк.
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