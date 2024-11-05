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05 ноября 2024, 14:57

В Донецкой области разоблачили незаконную добычу угля более чем на миллиард гривен

05 ноября 2024, 14:57
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фото: ГБР
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Сотрудники Госбюро расследований в Донецкой области остановили незаконную добычу угля более чем на миллиард гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что незаконная добыча происходила на территории, прилегающей к шахте Свято-Покровска в поселке Курицыно, Краматорского района.

В сообщении пояснили, что одно из частных предприятий получило лицензию на геологическое изучение и разработку угольного месторождения еще в 2021 году. Однако это предприятие так и не приступило к работе.

"Этим воспользовалась группа лиц, которые фактически объединились в преступную организацию. Без разрешительных документов они осуществляли добычу угля на глубине около 80 метров", - рассказали в ГБР.

Также, по данным правоохранителей, организатор договорился с председателем местного территориального общества, который помог захватить участок, на котором велась добыча угля.

Фигуранты приступили к добыче угля на этом участке в декабре 2021 года. Ущерб, нанесенный государству за это время, оценивается по меньшей мере в миллиард гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области будут судить директора шахты, который не выплатил работникам 1,5 млн грн зарплаты.

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