В Донецкой области командира оштрафовали на 17 тыс. грн за смерть солдата

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Славянский горрайонный суд Донецкой области признал виновным командира инженерно-саперного отделения одного из механизированных батальонов в небрежном отношении к военной службе, которое привело к смерти его подчиненного

Об этом идет речь в решении суда, передает RegioNews.

Как отмечается, вечером 26 февраля 2025 года военнослужащий сообщил командиру о срочной необходимости обратиться в медицинский пункт из-за проблем с сердцем, но тот отказался отпустить солдата в медицинский пункт. Ночью боец скончался.

Экспертиза установила, что смерть солдата наступила в результате острой коронарной недостаточности.

Расследование установило, что командир своими действиями фактически лишил военной возможности получить необходимую медицинскую помощь. Однако суд принял решение о штрафе в размере 17 000 гривен.

Напомним, в Донецкой области россияне убили двух мирных жителей, еще несколько получили ранения.