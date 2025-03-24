На Донетчине за прошедшие сутки россияне убили двух мирных жителей

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За минувшие сутки, 23 марта, российские оккупанты убили двух жителей Донецкой области и ранили еще двух человек

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Вадим Филашкин, передает RegioNews.

По его словам, российские войска убили двух жителей Донбасса — в Покровске и Донецком. Еще два человека получили ранения в течение суток.

Как отметил глава ОГА, общее количество жертв в Донецкой области (3117 погибших и 6868 пострадавших) не учитывает данные из Мариуполя и Волновахи.

Напомним, на днях враг атаковал частный жилой сектор Краматорска двумя авиационными бомбами. Ранены мужчина и повреждены дома.