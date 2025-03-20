Оккупанты обстреляли Запорожье: ранены 2 человека
Вчера вечером российские войска нанесли удар по Запорожью. Пострадали гражданские
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Двое мужчин получили ранения в результате вражеского обстрела Запорожья. Их состояние медики оценивают как среднее", — говорится в сообщении.
Потерпевшие получают всю необходимую помощь.
Напомним, накануне российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Запорожской области.
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