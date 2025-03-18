Без світла, газу, води та зв'язку: у Родинському на Донеччині залишаються 1000 цивільних
У прифронтовому місті Родинське Покровського району Донецької області залишаються близько 1000 мирних жителів
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
"У Родинському без світла, газу, води і зв'язку продовжують жити близько 1000 людей", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тричі на тиждень волонтери World Central Kitchen роздають місцевим жителям гарячі обіди.
Про те, як цивільні виживають у Родинському під постійними обстрілами, Донецька ОВА показала у відео.
Нагадаємо, протягом 17 березня російські окупаційні війська завдали 3 371 удар по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали п’ятеро мирних жителів, серед них – троє дітей.
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