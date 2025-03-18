Оккупанты ударили КАБами по Черниговщине: повреждены жилые дома
Сегодня днем, 18 марта, российские войска сбросили авиабомбы на приграничную Семеновскую общину Новгород-Северского района. Есть повреждения гражданской инфраструктуры
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.
"В результате удара КАБами повреждены жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовное производство.
Напомним, в результате вражеских обстрелов Донецкой области пострадали пятеро мирных жителей, среди них – трое детей.
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