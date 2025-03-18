11:03  18 марта
В больнице скончался 12-летний мальчик, которого поразило током на крыше электрички
08:59  18 марта
Наловил рыбы и раков на 900 тыс. грн: в Киевской области задержали браконьера
10:43  18 марта
В Житомирской области ссора между супругами закончилась смертью мужа
UA | RU
UA | RU
18 марта 2025, 17:10

Оккупанты ударили КАБами по Черниговщине: повреждены жилые дома

18 марта 2025, 17:10
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Сегодня днем, 18 марта, российские войска сбросили авиабомбы на приграничную Семеновскую общину Новгород-Северского района. Есть повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

"В результате удара КАБами повреждены жилые дома и хозяйственные постройки мирных жителей. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, в результате вражеских обстрелов Донецкой области пострадали пятеро мирных жителей, среди них – трое детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война оккупанты Черниговская область разрушения авиабомба КАБ
В Киеве обломки российского дрона упали на территорию школы
18 марта 2025, 10:02
На Херсонщине из-за вражеских обстрелов погибли два человека, еще 7 – ранены
18 марта 2025, 09:18
Атака дронов на Днепропетровщине: произошли пожары на двух предприятиях
18 марта 2025, 08:04
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Украине завтра ожидается до 5 градусов мороза
18 марта 2025, 17:32
Масштабный пожар в Одесском районе: горит национальный природный парк
18 марта 2025, 17:30
В Волынской области пограничники обнаружили скрытую партию заправок для вейпов
18 марта 2025, 17:12
Россияне атаковали дроном Херсон: пострадал человек
18 марта 2025, 16:45
Во Львове будут судить должностных лиц ГСЧС, которые переплатили за ненужную технику более 4 млн грн
18 марта 2025, 16:29
Войска РФ ранили 5 жителей Донецкой области, среди пострадавших – 3 детей
18 марта 2025, 16:15
В Одесской области задержали правоохранителя, который за 15 000 долларов "помогал" списаться с военного учета
18 марта 2025, 16:14
Контракт 18-24 для молодежи: появилась инструкция, как кандидатам пройти ВВК
18 марта 2025, 15:45
В Киеве открыли первый в Украине Музей математики "Кубоид"
18 марта 2025, 15:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Мустафа Найем
Игорь Луценко
Юрий Луценко
Все блоги »