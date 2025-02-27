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27 февраля 2025, 07:42

Россияне в сутки почти 600 раз обстреляли Запорожскую область

27 февраля 2025, 07:42
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фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки армия РФ нанесла 593 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил в Телеграмме начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров , передает RegioNews.

По его словам, враг нанес 1 ракетный удар по Широкому. 16 авиационных ударов совершено по Гуляйполю и Малым Щербакам. 344 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Каменское, Приморское, Гуляйполе, Преображенку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку. 14 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Пятихатки, Каменское, Гуляйполе, Новоданиловку, Чаривне и Новодаровку. 218 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

На утро 27 февраля поступило 22 сообщения о повреждениях квартир, частных домов и авто.

Напомним, в Генштабе назвали потери врага за минувшие сутки.

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