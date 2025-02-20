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20 февраля 2025, 12:17

Зеленский сменил начальника городской военной администрации в Донецкой области

20 февраля 2025, 12:17
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фото: иллюстративное
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Панкова начальником Дружковской МВА Краматорского района Донецкой области

Как передает RegioNews, соответствующее распоряжение №9/2025-pп было обнародовано на сайте главы государства.

"Назначить Панкова Андрея Викторовича начальником Дружковской городской военной администрации Краматорского района Донецкой области", – говорится в сообщении.

Другим распоряжением №7/2025-pп Владимир Зеленский уволил Панкова с должности главы Краматорской районной государственной администрации Донецкой области согласно поданному им заявлению.

Андрей Викторович Панков родился в 1974 году. Краматорск. Учился в Донбасской государственной машиностроительной академии и Международном научно-техническом университете. В течение 1997-2001 годов работал экономистом отдела активно пассивных операций, начальником отдела неторговых операций, начальник управления Краматорского филиала КБ "Приватбанк". Возглавлял Краматорскую районную государственную (военную) администрацию (с 5 марта 2021), занимал должность мэра Краматорска (с ноября 2015 по 18 ноября 2020).

Напомним, россияне за сутки убили троих и ранили 10 жителей Донбасса.

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