Зеленский сменил начальника городской военной администрации в Донецкой области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Панкова начальником Дружковской МВА Краматорского района Донецкой области
Как передает RegioNews, соответствующее распоряжение №9/2025-pп было обнародовано на сайте главы государства.
"Назначить Панкова Андрея Викторовича начальником Дружковской городской военной администрации Краматорского района Донецкой области", – говорится в сообщении.
Другим распоряжением №7/2025-pп Владимир Зеленский уволил Панкова с должности главы Краматорской районной государственной администрации Донецкой области согласно поданному им заявлению.
Андрей Викторович Панков родился в 1974 году. Краматорск. Учился в Донбасской государственной машиностроительной академии и Международном научно-техническом университете. В течение 1997-2001 годов работал экономистом отдела активно пассивных операций, начальником отдела неторговых операций, начальник управления Краматорского филиала КБ "Приватбанк". Возглавлял Краматорскую районную государственную (военную) администрацию (с 5 марта 2021), занимал должность мэра Краматорска (с ноября 2015 по 18 ноября 2020).
Напомним, россияне за сутки убили троих и ранили 10 жителей Донбасса.