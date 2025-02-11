фото: ГСЧС Буковины

В горах Черновицкой области открыли новый туристический маршрут протяженностью четыре километра

Об этом сообщает Черновицкий областной совет, передает RegioNews.

Это экологическая тропа "К Стражам Недеи", которая простирается от села Мигово до поселка Берегомет.

Маршрут протяженностью четыре километра и рассчитан на любую категорию путешественников.

Горные спасатели прошли по маршруту, определив, где отдыхающим следует быть особенно осмотрительными, обследовали сложные участки подъема, осмотрели каждый из тематических остановок на маршруте и проверили маркировку.

Напомним, на выходных в горах на Закарпатье во время прохождения туристического маршрута в горах заблудился 71-летний львовянин . Поиски продолжались почти сутки. Путешественника нашли.