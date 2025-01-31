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31 января 2025, 11:25

Россия запустила более 100 дронов: украинская ПВО сбила 59 "шахедов" и БпЛА-имитаторов

31 января 2025, 11:25
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 31 января российские войска выпустили по Украине 102 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 59 дронов, еще 37 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы по направлениям - Чауда (ВОТ Крыма), Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Также известно, что произошел пуск баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма.

"По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 59-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. 37 вражеских беспилотников - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Также по еще четырем вражеским БпЛА продолжали работать подразделения ПВО.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Одесщина и Черкасская область.

Напомним, в Сумской области зенитчики уничтожили пять российских "шахедов".

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