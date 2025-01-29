фото: ГБР

Правоохранители разоблачили и блокировали незаконный канал выезда военнослужащих в страны Европы, который организовал дезертир из Харькова

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

В апреле прошлого года фигурант самовольно покинул место службы и переехал в Днепр. Там он разработал схему незаконного заработка на знакомых военнообязанных, которые хотели уехать из Украины. "Помощь" в выезде в Европу составила 7000 евро.

В частности, он передал "клиенту" по почте незаполненные бланки на командировку с печатями одного из правоохранительных органов. Вписав свои данные в документы, клиент беспрепятственно добрался до Черновцов, где его встречал сообщник организатора – местный правоохранитель.

Получив 7000 евро, тот сообщал соискателю, что границу нужно будет пересекать вне официальных пунктов пропуска. Также сообщник советовал взять термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть, ожидая удобного случая незаметно для патрулей перейти границу.

В ходе обысков в автомобилях фигурантов сотрудники ГБР изъяли 17 копий паспортов потенциальных клиентов. Вся полученная информация исследуется в рамках уголовного производства.

Организатора незаконного канала задержали, ему объявили подозрение. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.

Сообщник также получил подозрение – ему "светит" до 9 лет заключения.

Напомним, в Кривом Роге задержали экс-чиновника ТЦК, заработавшего около 500 тысяч гривен на уклонистах.