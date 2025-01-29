Дезертир из Харькова организовал незаконный канал выезда в Европу
Правоохранители разоблачили и блокировали незаконный канал выезда военнослужащих в страны Европы, который организовал дезертир из Харькова
Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.
В апреле прошлого года фигурант самовольно покинул место службы и переехал в Днепр. Там он разработал схему незаконного заработка на знакомых военнообязанных, которые хотели уехать из Украины. "Помощь" в выезде в Европу составила 7000 евро.
В частности, он передал "клиенту" по почте незаполненные бланки на командировку с печатями одного из правоохранительных органов. Вписав свои данные в документы, клиент беспрепятственно добрался до Черновцов, где его встречал сообщник организатора – местный правоохранитель.
Получив 7000 евро, тот сообщал соискателю, что границу нужно будет пересекать вне официальных пунктов пропуска. Также сообщник советовал взять термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть, ожидая удобного случая незаметно для патрулей перейти границу.
В ходе обысков в автомобилях фигурантов сотрудники ГБР изъяли 17 копий паспортов потенциальных клиентов. Вся полученная информация исследуется в рамках уголовного производства.
Организатора незаконного канала задержали, ему объявили подозрение. Фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы.
Сообщник также получил подозрение – ему "светит" до 9 лет заключения.
Напомним, в Кривом Роге задержали экс-чиновника ТЦК, заработавшего около 500 тысяч гривен на уклонистах.