Нацгвардейцы установили флаг Украины в тылу россиян на Донетчине
Бойцы бригады "Красная Калина" Нацгвардии ночью закрепили флаг Украины на вышке, расположенной в Донецкой области в тылу россиян
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии Украины.
"Флаг Украины закрепили на вышке, которая под контролем врага. И к утру, когда небо, измученное от постоянных взрывов и дыма, проснулось, над землей взвился наш сине-желтый флаг – символ несокрушимой воли и борьбы!", – говорится в сообщении.
Напомним, бойцы ГУР показали, как уничтожили транспорт российской армии и более 30 кафиров.
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