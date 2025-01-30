Нацгвардійці встановили прапор України в тилу росіян на Донеччині
Бійці бригади "Червона Калина" Нацгвардії вночі закріпили прапор України на вишці, що розташована у Донецькій області в тилу росіян
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Нацгвардії України.
"Прапор України закріпили на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг – символ незламної волі та боротьби!", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бійці ГУР показали, як знищили транспорт російської армії та понад 30 окупантів.
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
На Хмельниччині ділок підробив документи та заволодів дроном вартістю 200 тисяч гривень
30 січня 2025, 17:52На Черкащині через сильний туман перекинулася вантажівка
30 січня 2025, 17:20У Сумах знову зросла кількість загиблих внаслідок удару по багатоповерхівці
30 січня 2025, 17:18Без штрафів: "обмежено придатним" продовжать термін повторного проходження ВЛК
30 січня 2025, 17:07Теракт у Харкові: викрили російських військових, які надавали накази та атакували місто
30 січня 2025, 17:00Росіяни обстріляли Краматорськ: 13 поранених, серед них – діти
30 січня 2025, 16:49На Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, яка не вибухнула
30 січня 2025, 16:36Усього за 12 годин школяри на Вінниччині зібрали дрони для ЗСУ
30 січня 2025, 16:19Удар по багатоповерхівці у Сумах: кількість загиблих зросла
30 січня 2025, 15:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі блоги »