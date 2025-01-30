Нацгвардійці встановили прапор України в тилу росіян на Донеччині

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Бійці бригади "Червона Калина" Нацгвардії вночі закріпили прапор України на вишці, що розташована у Донецькій області в тилу росіян

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу Нацгвардії України.

"Прапор України закріпили на вишці, яка під контролем ворога. І на ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг – символ незламної волі та боротьби!", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бійці ГУР показали, як знищили транспорт російської армії та понад 30 окупантів.