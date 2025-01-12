Линия фронта продвигается: жителей Днепропетровщины предупредили об угрозе

фото: Deep State

В связи с приближением линии фронта к границе Днепропетровской области для региона растет угроза вражеских ударов управляемыми авиабомбами и артиллерия

Об этом заявил руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, передает RegioNews.

Чиновник привел данные ресурса Deep State, которые свидетельствуют, что расстояние от линии фронта до границы Днепропетровской области составляет менее 7 км. Такая близость к линии боевого столкновения означает, что враг уже может наносить удары управляемыми авиабомбами (КАБ) и артиллерией. Под угрозой населены пункты, граничащие с Донецкой областью.

В частности, высокая опасность существует для Великомихайловской, Маломихайловской, Новопавловской, Межевской, Покровской, Петропавловской и Васильковской общин.

Также Лукашук предупредил, что опасность есть и для восточной части Синельниковского района и соседних территорий, в частности приграничные территории Павлоградского района со стороны Покровского направления.

Чиновник призвал жителей вышеупомянутых общин внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги.

Напомним, как сообщил ранее президент Украины Владимир Зеленский, российские кафиры на этой неделе нанесли по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины удары с применением почти 700 авиационных бомб и более 600 ударных дронов.