Россияне нанесли за сутки более 400 ударов по Запорожской области
В течение 23 января российские оккупанты нанесли 405 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Враг совершил 2 авиационных удара по Новодаровке.
- 226 БпЛА разной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Новодаровку и Чаривное.
- 13 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе, Новоданиловку, Щербаки и Новодаровку.
- 164 артобстрела нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Поступило 733 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, количество пострадавших в результате ракетного удара по Запорожью ночью 23 января возросло до 54.
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