Войска РФ обстреляли Днепропетровщину: повреждены АЗС, жилые дома и газопровод
В течение суток российские захватчики атаковали Никопольщину, применяя дроны-камикадзе и артиллерию.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Под вражескими обстрелами оказались Никополь, Мировская и Марганецкая общины.
В результате вражеских ударов повреждены АЗС, два частных дома, хозяйственное сооружение, газопровод и линия электропередач.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, в ночь на 24 января россияне в очередной раз произвели обстрел территории Киевской области беспилотниками. Возник пожар в 10-этажке. Погибли три человека.
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