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24 января 2025, 07:15

На Краматорском направлении Силы обороны разбомбили пушки, танки и БТРы россиян

24 января 2025, 07:15
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скриншот с видео
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Пограничная бригада "Месть" нанесла серьезные потери российским захватчикам на Краматорском направлении - пылала техника и пехота РФ. Защитники Донецкой области отработали по врагу дронами-камикадзе

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Результативную подборку боевой работы показали операторы подразделения РУБпАК "Феникс".

"Пограничники разбили за 3 дня: 2 танка Т-72, 4 орудия (в том числе М-46 и Д-30), 2 бронетранспортера, боевую разведывательно-дозорную машину и броневик. А еще сожгли десяток блиндажей и ликвидировали многочисленное количество пехоты противника", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса РФ во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

РФ война военная техника пограничники оккупанты танк потери россиян бронетехника Краматорское направление
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