На Краматорском направлении Силы обороны разбомбили пушки, танки и БТРы россиян
Пограничная бригада "Месть" нанесла серьезные потери российским захватчикам на Краматорском направлении - пылала техника и пехота РФ. Защитники Донецкой области отработали по врагу дронами-камикадзе
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Результативную подборку боевой работы показали операторы подразделения РУБпАК "Феникс".
"Пограничники разбили за 3 дня: 2 танка Т-72, 4 орудия (в том числе М-46 и Д-30), 2 бронетранспортера, боевую разведывательно-дозорную машину и броневик. А еще сожгли десяток блиндажей и ликвидировали многочисленное количество пехоты противника", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее ВСУ нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса РФ во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.