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Прикордонна бригада "Помста" завдала серйозних втрат російським загарбникам на Краматорському напрямку — палала техніка та піхота РФ. Захисники Донеччини відпрацювали по ворогу дронами-камікадзе

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Результативна підбірку бойової роботи показали оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"Прикордонники розбили за 3 дні: 2 танки Т-72, 4 гармати (зокрема М-46 та Д-30), 2 бронетранспортери, бойову розвідувально-дозорну машину і броньовик. А ще спалили десяток бліндажів та ліквідували численну кількість піхоти противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу РФ у тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.