Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько оккупантов ликвидировано на 16 декабря
Общие боевые потери российских войск в Украине за время полномасштабной войны на 16 декабря 2024 года составляют примерно 763 510 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
В частности, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1070 российских захватчиков.
Также сообщается о потерях боевой техники врага: 12 танков, 29 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 16 беспилотников, 82 автомобиля.
Напомним, 14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию на временно оккупированной части Запорожской области, уничтожив российский локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом, а также разрушили логистику врага.
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