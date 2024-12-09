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09 декабря 2024, 15:50

РФ обстреляла 5 населенных пунктов Донецкой области: пострадал человек

09 декабря 2024, 15:50
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фото: Вадим Филашкин
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В воскресенье, 8 декабря, российские оккупационные войска нанесли 2218 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов ранения получил мирный житель

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Лиман, Николаевка, Покровск, поселок Щербиновка и село Алексеевка.

Российские захватчики повредили два гражданских объекта.

"В Щербиновке в результате атаки российского дрона травмирован гражданский", — говорится в сообщении.

Также известно, что по Николаевке россияне ударили из РСЗО "Торнадо-С". Из-за атаки зафиксированы повреждения на территории объекта инфраструктуры.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, утром 9 декабря оккупационные войска РФ обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области. В результате атаки погиб работник станции Владимир Киляров, еще два человека получили ранения.

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