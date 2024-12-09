РФ обстреляла 5 населенных пунктов Донецкой области: пострадал человек
В воскресенье, 8 декабря, российские оккупационные войска нанесли 2218 ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов ранения получил мирный житель
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Лиман, Николаевка, Покровск, поселок Щербиновка и село Алексеевка.
Российские захватчики повредили два гражданских объекта.
"В Щербиновке в результате атаки российского дрона травмирован гражданский", — говорится в сообщении.
Также известно, что по Николаевке россияне ударили из РСЗО "Торнадо-С". Из-за атаки зафиксированы повреждения на территории объекта инфраструктуры.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, утром 9 декабря оккупационные войска РФ обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области. В результате атаки погиб работник станции Владимир Киляров, еще два человека получили ранения.