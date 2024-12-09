фото: Роман Мрочко/Facebook

В понедельник, 9 декабря, около 11:30 россияне дроном атаковали авто в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

В результате атаки несовместимые с жизнью травмы получил мужчина. Данные устанавливаются.

Также под вражеский обстрел в Центральном районе города попала 60-летняя женщина. Ее госпитализировали с взрывной травмой и обломочным ранением.

Кроме того, есть раненый в пригороде Херсона. 61-летний мужчина пострадал в результате сброса россиянами взрывчатки с дрона. У него обломочные ранения.

Напомним, 9 декабря российские оккупанты ударили по центру Херсона. Ранена 44-летняя женщина.