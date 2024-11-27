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В прифронтовом Покровске в Донецкой области остаются около 11,5 тысячи жителей, среди которых 32 ребенка. Гуманитарная обстановка в городе стабильная

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в телеэфире, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Гуманитарная обстановка в городе Покровск, где находятся около 11,5 тыс. человек и 32 ребенка, более-менее стабильна. Работают и благотворительные организации, гуманитарные, Укрпочта, несколько магазинов", – сказал глава области.

В то же время он призвал жителей выезжать из города из-за постоянных обстрелов.

"Враг обстреливает город Покровск почти каждый день и FPV-дронами, и управляемыми авиабомбами, и ствольной артиллерией. Поэтому в очередной раз прошу людей, чтобы выезжали из города, берегли себя и своих близких и детей", – заявил Филашкин.

Напомним, ранее сообщалось, что еще один населенный пункт в Сумской области объявили эвакуацию.