В Донецкой области Силы обороны уничтожили российские гаубицы и "Град"

фото: ГПСУ

На Краматорском направлении воины пограничной бригады "Месть" поразили вражеские самоходные пушки и реактивную систему залпового огня калибра 122 мм БМ-21 "Град"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

По вражеской технике и вооружению отработали операторы дронов подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс".

"Уничтожили два вражеских самоходных орудия 2С5 "Гиацинт-С", РСЗО БМ-21 "Град", две гаубицы. Также сожжены два грузовика, автомобиль оккупантов и 3 склада боекомплекта", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно бригада "Месть" запечатлела уничтожение почти 250 оккупантов и 10 танков россиян.