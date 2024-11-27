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Украина с помощью РЭБ подменяет координаты в "шахедах" и отправляет их в РФ, Беларусь, - СМИ
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27 ноября 2024, 15:05

Украина с помощью РЭБ подменяет координаты в "шахедах" и отправляет их в РФ, Беларусь, - СМИ

27 ноября 2024, 15:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Украина с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подменяет координаты во вражеских ударных дронах типа "Shahed 136", и направляет их обратно в Россию и соседнюю Беларусь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на французское издание Le Monde.

Источники журналистов, близкие к украинской военной разведке, объясняют, что это результат "спуфинга" - перехвата спутниковых координат.

Отмечается, что только в течение 24-26 ноября таким образом в Беларусь улетели более 40 российских беспилотников.

В сводках Командование Воздушных сил ВСУ подтверждает информацию о "возвращении "шахедов" домой".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 27 ноября, обнародовал кадры, на которых Силы обороны сбивают российские ударные дроны типа "Shahed 136".

Ночью россияне выпустили по Украине почти 90 дронов. ПВО удалось сбить 36 из них.

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