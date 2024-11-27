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За прошедшие сутки, 26 ноября, российские оккупационные войска нанесли 2 573 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов трое мирных жителей получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Покровск, Торецк, поселки Андреевка, Ясногорка, села Желтое, Комар, Песчаное, Старая Николаевка.

Российские захватчики повредили 35 гражданских объектов, из них 26 жилых домов.

"Покровск россия атаковала дронами, зафиксировано четыре попадания, в результате которых ранен гражданский, повреждены 2 частных дома, гараж и гражданское авто. По Желтому оккупанты ударили из артиллерии — ранили двух мирных жителей", — говорится в сообщении.

Также в течение 26 ноября:

На Ясногорку Краматорской общины враг сбросил две авиабомбы "ФАБ-500" с модулем УМПК — разрушения получили 15 частных домов, гражданский автомобиль, линия электропередач.

В результате ударов бомбами "ФАБ-250" в Песчаном повреждено предприятие, в Андреевке — админздание и гражданское авто.

Село Комар враг обстрелял бомбой "УМПБ Д-30СН" – пострадали семь частных домов.

В Старой Николаевке вражеские снаряды повредили два частных дома.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, на временно оккупированные территории вернулись 150 тысяч человек из числа тех, кто стал переселенцами в начале полномасштабной войны. В частности, значительное количество мариупольцев вернулось в оккупированный город.