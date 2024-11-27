10:27  27 ноября
Стало известно, когда в Киеве установят главную елку
08:28  27 ноября
Житель Киевщины случайно выстрелил из охотничьего ружья в жену
23:56  26 ноября
Сколько заработала Татьяна Крупа на должности главы Хмельницкой МСЭК: данные НАБУ
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2024, 13:30

Из-за бомбардировок РФ пострадали трое мирных жителей Донецкой области

27 ноября 2024, 13:30
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 26 ноября, российские оккупационные войска нанесли 2 573 удара по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов трое мирных жителей получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Покровск, Торецк, поселки Андреевка, Ясногорка, села Желтое, Комар, Песчаное, Старая Николаевка.

Российские захватчики повредили 35 гражданских объектов, из них 26 жилых домов.

"Покровск россия атаковала дронами, зафиксировано четыре попадания, в результате которых ранен гражданский, повреждены 2 частных дома, гараж и гражданское авто. По Желтому оккупанты ударили из артиллерии — ранили двух мирных жителей", — говорится в сообщении.

Также в течение 26 ноября:

  • На Ясногорку Краматорской общины враг сбросил две авиабомбы "ФАБ-500" с модулем УМПК — разрушения получили 15 частных домов, гражданский автомобиль, линия электропередач.
  • В результате ударов бомбами "ФАБ-250" в Песчаном повреждено предприятие, в Андреевке — админздание и гражданское авто.
  • Село Комар враг обстрелял бомбой "УМПБ Д-30СН" – пострадали семь частных домов.
  • В Старой Николаевке вражеские снаряды повредили два частных дома.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, на временно оккупированные территории вернулись 150 тысяч человек из числа тех, кто стал переселенцами в начале полномасштабной войны. В частности, значительное количество мариупольцев вернулось в оккупированный город.

Донецкая область война пострадавшие авиабомба авиаудар РФ оккупанты обстрелы
В Херсонском районе россияне атаковали дронами гражданских: есть пострадавшие
27 ноября 2024, 13:15
На Киевщине в результате ночной атаки дронов повреждены многоэтажки
27 ноября 2024, 09:01
В Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 11 человек
27 ноября 2024, 08:46
Все новости »
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
На Волыни русские книги отправляют на переработку в виде туалетной бумаги
27 ноября 2024, 15:00
Оккупанты ударили БпЛА по пригороду Херсона: ранены гражданские
27 ноября 2024, 14:30
В Винницкой области мужчина напал с ножом на военного в ТЦК: пострадавший госпитализирован
27 ноября 2024, 14:29
Международные партнеры помогают создавать безбарьерное образовательное пространство для детей в Харькове
27 ноября 2024, 14:21
В Украину ввезли рекордное количество наличной валюты с 2013 года
27 ноября 2024, 14:10
Смертельный пожар на Житомирщине: в доме сгорели три человека
27 ноября 2024, 13:58
Украина разрешила Польше начать поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии
27 ноября 2024, 13:32
Полиция задержала интернет-гадалку из Луцка, которая взяла с женщины 450 тыс. грн "за снятие порчи"
27 ноября 2024, 13:18
В Херсонском районе россияне атаковали дронами гражданских: есть пострадавшие
27 ноября 2024, 13:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все публикации »
Тимофей Милованов
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Все блоги »