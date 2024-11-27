Через бомбардування РФ постраждали троє мирних жителів Донеччини
Минулої доби, 26 листопада, російські окупаційні війська завдали 2 573 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів троє мирних жителів дістали поранення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.
Минулої доби окупанти обстрілювали міста Покровськ, Торецьк, селища Андріївка, Ясногірка, села Жовте, Комар, Піщане, Стара Миколаївка.
Російські загарбники пошкодили 35 цивільних об’єктів, із них — 26 житлових будинків.
"Покровськ росія атакувала дронами, зафіксовано чотири влучання, в результаті яких поранено цивільну особу, пошкоджено 2 приватних будинки, гараж і цивільне авто. По Жовтому окупанти вдарили з артилерії — поранили двох мирних жителів", — йдеться у повідомленні.
Також протягом 26 листопада:
- На Ясногірку Краматорської міської громади ворог скинув дві авіабомби "ФАБ-500" із модулем УМПК — руйнувань зазнали 15 приватних осель, цивільний автомобіль, лінія електропередач.
- Внаслідок ударів бомбами "ФАБ-250" у Піщаному пошкоджене підприємство, в Андріївці — адмінбудівлю і цивільне авто.
- Село Комар ворог обстріляв бомбою "УМПБ Д-30СН" — постраждали сім приватних будинків.
- У Старій Миколаївці ворожі снаряди пошкодили дві приватних оселі.
За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.
Нагадаємо, на тимчасово окуповані території повернулися 150 тисяч осіб з числа тим осіб, які стали переселенцями на початку повномасштабної війни. Зокрема, значна кількість маріупольців повернулися в захоплене місто.