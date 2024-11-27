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27 листопада 2024, 13:30

Через бомбардування РФ постраждали троє мирних жителів Донеччини

27 листопада 2024, 13:30
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фото: Нацполіція
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Минулої доби, 26 листопада, російські окупаційні війська завдали 2 573 удари по населеним пунктам Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів троє мирних жителів дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Донецькій області.

Минулої доби окупанти обстрілювали міста Покровськ, Торецьк, селища Андріївка, Ясногірка, села Жовте, Комар, Піщане, Стара Миколаївка.

Російські загарбники пошкодили 35 цивільних об’єктів, із них — 26 житлових будинків.

"Покровськ росія атакувала дронами, зафіксовано чотири влучання, в результаті яких поранено цивільну особу, пошкоджено 2 приватних будинки, гараж і цивільне авто. По Жовтому окупанти вдарили з артилерії — поранили двох мирних жителів", — йдеться у повідомленні.

Також протягом 26 листопада:

  • На Ясногірку Краматорської міської громади ворог скинув дві авіабомби "ФАБ-500" із модулем УМПК — руйнувань зазнали 15 приватних осель, цивільний автомобіль, лінія електропередач.
  • Внаслідок ударів бомбами "ФАБ-250" у Піщаному пошкоджене підприємство, в Андріївці — адмінбудівлю і цивільне авто.
  • Село Комар ворог обстріляв бомбою "УМПБ Д-30СН" — постраждали сім приватних будинків.
  • У Старій Миколаївці ворожі снаряди пошкодили дві приватних оселі.

За фактами порушення законів та звичаїв війни правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

Нагадаємо, на тимчасово окуповані території повернулися 150 тисяч осіб з числа тим осіб, які стали переселенцями на початку повномасштабної війни. Зокрема, значна кількість маріупольців повернулися в захоплене місто.

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