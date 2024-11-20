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20 ноября 2024, 18:52

Раздели и расстреляли: россияне убили двух украинских военнопленных на Покровском направлении

20 ноября 2024, 18:52
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фото: прокуратура
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Российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении в Донецкой области

Об этом сообщает Офис генпрокуратура, передает RegioNews.

На днях, 10 ноября, во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района российские военные взяли в плен двух украинских бойцов. После этого оккупанты заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.

Также проверяется информация об убийстве оккупантами еще троих раненых украинских защитников на этой позиции.

Такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Начато досудебное расследование.

Напомним, ранее россияне расстреляли в Донецкой области шестерых пленных украинских военных. Все военнопленные были без оружия.

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