Раздели и расстреляли: россияне убили двух украинских военнопленных на Покровском направлении
Российские военные расстреляли двух пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении в Донецкой области
Об этом сообщает Офис генпрокуратура, передает RegioNews.
На днях, 10 ноября, во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка Покровского района российские военные взяли в плен двух украинских бойцов. После этого оккупанты заставили пленных раздеться и под дулами автоматов провели их через лесопосадку, где расстреляли.
Также проверяется информация об убийстве оккупантами еще троих раненых украинских защитников на этой позиции.
Такие действия квалифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. Начато досудебное расследование.
Напомним, ранее россияне расстреляли в Донецкой области шестерых пленных украинских военных. Все военнопленные были без оружия.