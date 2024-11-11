Россияне ударили по Краматорску: из-под завалов дома спасли женщину

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Ночью 11 ноября россияне ударили по Краматорску в Донецкой области. Под вражеским ударом оказался частный сектор

Об этом сообщил начальник Краматорского ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.

"К сожалению, не обошлось без пострадавших. Из-под завалов жилого дома спасена женщина 60 лет. Сейчас ей оказывается медицинская помощь в одной из больниц города", – написал чиновник.

Он отметил, что, по предварительной информации, два частных дома разрушены полностью, а еще 28 – повреждены. Также часть пострадавшего поселка без света.

"Все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий", – отметил Гончаренко.

Напомним, ночью 11 ноября оккупационные войска накрыли огнем поселок Белозерка Херсонской области. В результате "прилета" поврежден жилой дом.