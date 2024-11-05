Россияне расстреляли в Донецкой области шестерых пленных украинских военных

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Украинским правоохранителям стало известно об очередном военном преступлении россиян. Военные врага расстреляли в Донецкой области шестерых пленных украинских военных

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает RegioNews.

"Прокуратура Донецкой области начала расследовать очередное военное преступление россиян. Речь идет о вероятном расстреле шести пленных украинских воинов", - сообщил он.

В частности, как рассказал омбудсмен, трое украинцев оккупанты, вероятно, взяли в плен во время наступления на г. Селидово 23 октября. Остальных троих — на том же направлении 1 ноября.

"Все военнопленные были без оружия. Россияне в очередной раз демонстрируют свою ничтожность и жалость, совершая такие преступления", - подчеркнул Лубинец.

Он также добавил, что сообщил об этих российских преступлениях Международный комитет Красного Креста и ООН.

"Речь идет не об одиноких, а о систематических нарушениях Женевских конвенций. Это должны зафиксировать международные организации", - написал омбудсмен.

Напомним, ранее вблизи города Селидово Покровского района Донецкой области российские захватчики убили четырех пленных бойцов Национальной гвардии Украины. Защитники были ранены и безоружны.