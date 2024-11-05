Сутки без пострадавших: россияне нанесли почти 1800 ударов по Донецкой области

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Вчера, 4 ноября, войска РФ атаковали город Покровск и поселок Шевченко в Донецкой области. Правоохранители зафиксировали 1791 вражеский удар по линии фронта и жилому сектору

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Донецкой области, передает RegioNews.

К счастью, вчера обошлось без жертв и раненых.

"Повреждены 2 гражданских объекта - предприятие и автомобиль", — говорится в сообщении.

Сегодня в 5:00 россияне ударили по Константиновке авиабомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК. Предварительно – без пострадавших. Разрушения получили хозяйственное помещение и три гражданских автомобиля.

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, из-за утренней ракетной обстрелы Запорожья шесть человек погибли и 20 получили ранения.