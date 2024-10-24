В Донецкой области россияне убили четырех пленных бойцов НГУ, — Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По материалам прокуратуры, 6 октября четверо военных НГУ выполняли служебно-боевые задания на позициях в районе Селидового. Около 13:00 войска РФ приступили к штурму укреплений, во время которого захватили наших защитников в плен. Затем оккупанты записали допрос раненых безоружных нацгвардейцев на видео.

"На следующий день Силы обороны вернули утраченные позиции и в ходе проведения поисковых мероприятий обнаружили тела убитых украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В Офисе Генерального прокурора в очередной раз подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны,совмещенных с умышленным убийством.

Напомним, 18 октября в районе Селидового российские захватчики расстреляли двух безоружных пленных бойцов ВСУ.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что армия РФ казнила более 100 пленных украинских военных.