Россияне обстреляли дом в Херсонском районе: пострадал гражданский

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Сегодня утром, 5 ноября, войска России ударили по поселку Велетенское Херсонского района. Оккупанты попали в жилой дом, есть раненый местный житель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Известно, что около 10:00 из-за российских обстрелов пострадал 88-летний мужчина. В момент атаки он находился в доме. Пенсионер получил взрывную травму и обломочные ранения спины.

"Бригада скорой" оказала пострадавшему медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, в течение 4 ноября российские войска ударили по шести населенным пунктам Херсонской области. В результате обстрелов есть повреждения и пострадавший.