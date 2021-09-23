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23 сентября 2021, 17:53 120

Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении "мэру" оккупированной Макеевки

23 сентября 2021, 17:53 120
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Фото из открытых источников
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Прокуратура Донецкой области заочно объявила подозрение так называемому "мэру" оккупированной Макеевки Сергею Голощапову

Как говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области, его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пишет RegioNews.

По данным следствия, с января 2015 года он активно сотрудничает с оккупационной властью России, до мая занимал должность так называемого "главы администрации" Горняцкого района Макеевки, а с мая 2019 года — "городского главы".

"Выполняя возложенные на него обязанности, подозреваемый обеспечивает реализацию в Макеевке функций местной власти, узурпированной оккупантами. В частности, участвует в проведении мобилизационной работы с привлечением населения в состав незаконных вооруженных формирований, формирует так называемый местный бюджет и пропагандирует идеи, направленные на создание положительного имиджа псевдореспубликы", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция Донетчины заочно сообщила о подозрении 15 главарям и боевикам армейского корпуса "ДНР".

Донбасс Украина оккупация прокуратура мер

 
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