Прокуратура Донеччини заочно повідомила про підозру "меру" окупованої Макіївки

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Як йдеться в повідомленні прокуратури Донецької області, його звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України, пише RegioNews.

За даними слідства, з січня 2015 року він активно співпрацює з окупаційною владою Росії, до травня обіймав посаду так званого "голови адміністрації" Гірницького району Макіївки, а з травня 2019 року — "міського голови".

"Виконуючи покладені на нього обовʼязки, підозрюваний забезпечує реалізацію в Макіївці функцій місцевої влади, узурпованої окупантами. Зокрема, бере участь у проведенні мобілізаційної роботи із залученням населення до складу незаконних збройних формувань, формує так званий місцевий бюджет і пропагує ідеї, спрямовані на створення позитивного іміджу псевдореспубліки", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що поліція Донеччини заочно повідомила про підозру 15 ватажкам та бойовикам армійського корпусу "ДНР".