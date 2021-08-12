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12 августа 2021, 14:56 109

Полиция заочно сообщила о подозрении 15 главарям и боевикам "ДНР"

12 августа 2021, 14:56 109
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Фото из открытых источников
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Полиция Донетчины заочно сообщила о подозрении 15 главарям и боевикам армейского корпуса "ДНР"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области

В ходе досудебного расследования установлено, что с ноября 2014 года 15 представителей незаконных вооруженных формирований седьмой бригады Армейского корпуса так называемой "ДНР" занимали руководящие должности в указанном подразделении.

Отмечается, что подозреваемые принимали участие в вооруженном конфликте против сил АТО и ООС на Дебальцевском направлении.

"Известно, что двое из боевиков являются гражданами РФ", - добавляют в полиции.

Указанным лицам было сообщено о подозрении за участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 12 августа СБУ поймала шпиона российской разведки. Он собирал информацию о подразделений ВСУ

ООС РФ боевики полиция ДНР

 
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