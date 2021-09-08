09:01  08 вересня
В Україні за добу виявили ще 2700 нових хворих COVID
08:49  08 вересня
Зеленський оновив склад Координаційної ради з протидії COVID
08:09  08 вересня
На Донбасі бойовики замінували місцевість поблизу Катеринівки та поранили бійця ООС
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2021, 09:44 852

На Донеччині судитимуть підлітка за наругу над прапором України

08 вересня 2021, 09:44 852
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За наругу над прапором України у Маріуполі судитимуть 17-річного підлітка. Йому загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні прокуратури Донецької області.

Згідно з даними слідства, 7 серпня молодий чоловік знайшов прапор України і підпалив його. Свої дії він зняв на мобільний телефон та поширив у соціальних мережах.

Правоохоронці порушили кримінальну справу, стаття якої передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, розслідування щодо дій неповнолітнього жителя Маріуполя завершено.

Нагадаємо, раніше у Києві в ніч на День Незалежності двоє 12-річних підлітків спалили прапор України у дворі багатоповерхівки Дніпровського району міста.

прапор підлітки Донецька область прокуратура поліція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua