На Донеччині судитимуть підлітка за наругу над прапором України

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За наругу над прапором України у Маріуполі судитимуть 17-річного підлітка. Йому загрожує штраф або позбавлення волі до 3 років

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні прокуратури Донецької області.

Згідно з даними слідства, 7 серпня молодий чоловік знайшов прапор України і підпалив його. Свої дії він зняв на мобільний телефон та поширив у соціальних мережах.

Правоохоронці порушили кримінальну справу, стаття якої передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, розслідування щодо дій неповнолітнього жителя Маріуполя завершено.

Нагадаємо, раніше у Києві в ніч на День Незалежності двоє 12-річних підлітків спалили прапор України у дворі багатоповерхівки Дніпровського району міста.