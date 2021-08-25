В ночь на День независимости в Киеве сожгли украинский флаг

Фото: из открытых источников

В Киеве в ночь на День Независимости двое 12-летних подростков сожгли флаг Украины во дворе многоэтажки Днепровского района города

Как передает RegioNews, видео опубликовал Telegram-канал "Киев без цензуры".

Отмечается, что очевидцы происшествия вызвали полицию. По камерам видеонаблюдения удалось установить личности двух 12-летних подростков, которые совершили надругательство над флагом.

По словам местных жителей, ночью во дворе громко отдыхала компания людей, которые нередко проводят время на этой локации.

Напомним, согласно украинскому законодательству, публичное надругательство над государственным флагом предусматривает наказание в виде штрафов или ареста.

Ранее сообщалось, что над Киевом на дроне подняли огромный флаг.