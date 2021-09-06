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06 сентября 2021, 17:30 9

На Донбассе российские наемники били по нашим защитникам из гранатометов, потерь среди военных ООС нет

06 сентября 2021, 17:30 9
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Фото из открытых источников
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От начала суток, 6 сентября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди наших защитников нет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресc-центр ООС

Вблизи населенного пункта Зайцевое враг обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, на Донбассе зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который совершил сброс двух самодельных взрывных устройств (один из которых не сработал) на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцевое. Пострадавших среди гражданского населения и повреждений инфраструктуры нет.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 4 сентября на Донбассе российские оккупанты тяжело ранили нашего военного.

ООС Донбасс обстрелы потери БПЛА

 
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