На Донбассе российские наемники били по нашим защитникам из гранатометов, потерь среди военных ООС нет
От начала суток, 6 сентября, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди наших защитников нет
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресc-центр ООС
Вблизи населенного пункта Зайцевое враг обстрелял наши позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Кроме того, на Донбассе зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который совершил сброс двух самодельных взрывных устройств (один из которых не сработал) на северную окраину жилого района населенного пункта Зайцевое. Пострадавших среди гражданского населения и повреждений инфраструктуры нет.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Напомним, 4 сентября на Донбассе российские оккупанты тяжело ранили нашего военного.