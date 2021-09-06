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На Донбассе оккупанты сбросили с беспилотника две мины на жилой сектор
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06 сентября 2021, 16:58 2

На Донбассе оккупанты сбросили с беспилотника две мины на жилой сектор

06 сентября 2021, 16:58 2
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Фото: Пресс-центр ООС
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Пророссийские боевики 6 сентября утром сбросили с беспилотника две самодельные мины на жилой сектор населенного пункта Зайцевое на Донбассе

Как сообщили в командовании операции Объединенных сил, инцидент произошел около 04:20 на северной окраине жилого сектора, пишет RegioNews.

Одна из самодельных мин не сработала. Мирные жители населенного пункта в результате обстрела не пострадали.

"Взрывные устройства были изготовлены с помощью 3D-принтера, в каждом содержалось до 500 граммов пластичного взрывчатого вещества. В качестве впечатляющих элементов были использованы специально изготовленные "кассеты" со стальными шарами диаметром до 6 мм", - рассказали в штабе.

В командовании отмечают, что оккупанты начали все чаще применять беспилотники против Вооруженных сил Украины. Только за последнюю неделю боевики пять раз запускали беспилотники на Донбассе.

Напомним, 4 сентября на Донбассе российские оккупанты тяжело ранили нашего военного.

Донбасс Украина война боевики оккупанты

 
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