На Донбассе оккупанты сбросили с беспилотника две мины на жилой сектор

Фото: Пресс-центр ООС

Пророссийские боевики 6 сентября утром сбросили с беспилотника две самодельные мины на жилой сектор населенного пункта Зайцевое на Донбассе

Как сообщили в командовании операции Объединенных сил, инцидент произошел около 04:20 на северной окраине жилого сектора, пишет RegioNews.

Одна из самодельных мин не сработала. Мирные жители населенного пункта в результате обстрела не пострадали.

"Взрывные устройства были изготовлены с помощью 3D-принтера, в каждом содержалось до 500 граммов пластичного взрывчатого вещества. В качестве впечатляющих элементов были использованы специально изготовленные "кассеты" со стальными шарами диаметром до 6 мм", - рассказали в штабе.

В командовании отмечают, что оккупанты начали все чаще применять беспилотники против Вооруженных сил Украины. Только за последнюю неделю боевики пять раз запускали беспилотники на Донбассе.

Напомним, 4 сентября на Донбассе российские оккупанты тяжело ранили нашего военного.