На Донбасі російські найманці гатили по наших захисниках з гранатометів, втрат серед військових ООС немає

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Від початку доби, 6 вересня, на Донбасі, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед наших захисників немає

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ООС

Поблизу населеного пункту Зайцеве ворог обстріляв наші позиції з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У напрямку Невельського російські окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Окрім того, на Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату невизначеного типу із перетином лінії розмежування, який здійснив скидання двох саморобних вибухових пристроїв (один з яких не спрацював) на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве. Постраждалих серед цивільного населення та пошкоджень інфраструктури немає.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, 4 вересня на Донбасі російські окупанти тяжко поранили нашого військового.